Суд по делу Штепы снова не состоялся из-за ее медобследования

Заседание Ленинского районного суда г.Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, назначенное на пятницу, не состоялось, следующее заседание назначено на 24 июля.

"Согласно сообщению администрации Харьковского следственного изолятора, которое поступило в Ленинский районный суд... обвиняемая не была доставлена конвоем в зал суда в связи с проведением ей планового медицинского осмотра. Следующее судебное заседание по делу назначено на 24 июля (за день до окончания срока ареста Н.Штепы - ИФ)", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области в пятницу.

Собеседник агентства также подчеркнул, что данных о резком ухудшении здоровья обвиняемой нет.

Как сообщалось, в четверг, 20 июля, заседание суда по делу Н.Штепы также не состоялось.

"Не было заседания. Ее госпитализировали утром из СИЗО в областную больницу с гипертоническим кризом. Суд перенес заседание на завтра (пятницу- ИФ)", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Н.Штепы Дмитрий Марченко.

В то же время в пресс-службе прокуратуры Харьковской области заявили, что информации о резком ухудшении здоровья обвиняемой нет и ее не доставили в суд из-за планового медицинского осмотра.

Как сообщалось, ранее коллегия Коминтерновского райсуда Харькова, слушавшая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, приняла решение о своем отводе. Теперь дело экс-мэра Славянска слушается с начала четвертый раз.

Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.

В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. (Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук)

В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 года. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, Н.Ежов заявил самоотвод.

В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.