Суд закрыл дело о совместительстве Ляшко

Печерский районный суд г.Киева закрыл дело относительно совместительства лидера Радикальной партии Олега Ляшко, сообщил народный депутат из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук

"Дело о так называемом совместительстве Олег Ляшко закрыто судом! Мы доказали, что это дело было полностью сфальсифицировано по заказу властей коррумпированным НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - ИФ). Теперь будем требовать возбуждения уголовного производства против фальсификаторов", - написал И.Мосийчук на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Как сообщалось, 20 июня 2017 года НАПК вызвало О.Ляшко для пояснений относительно возможного административного нарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-4 Кодекса об административных правонарушениях - совмещения депутатства с другими видами деятельности.

НАПК хотело получить от лидера Радикальной партии пояснения факт совместительства его работы народным депутатом и руководителем компании, так как в этом усматриваются признаки административного правонарушения.

О.Ляшко в свою очередь заявил, что НАПК требует от него пояснений по совместительству, поскольку он был учредителем газеты "Свобода", но уверяет, что это не является совместительством.