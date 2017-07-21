События

12:41 21.07.2017

Суд закрыл дело о совместительстве Ляшко

Печерский районный суд г.Киева закрыл дело относительно совместительства лидера Радикальной партии Олега Ляшко, сообщил народный депутат из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук

"Дело о так называемом совместительстве Олег Ляшко закрыто судом! Мы доказали, что это дело было полностью сфальсифицировано по заказу властей коррумпированным НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - ИФ). Теперь будем требовать возбуждения уголовного производства против фальсификаторов", - написал И.Мосийчук на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Как сообщалось, 20 июня 2017 года НАПК вызвало О.Ляшко для пояснений относительно возможного административного нарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-4 Кодекса об административных правонарушениях - совмещения депутатства с другими видами деятельности.

НАПК хотело получить от лидера Радикальной партии пояснения факт совместительства его работы народным депутатом и руководителем компании, так как в этом усматриваются признаки административного правонарушения.

О.Ляшко в свою очередь заявил, что НАПК требует от него пояснений по совместительству, поскольку он был учредителем газеты "Свобода", но уверяет, что это не является совместительством.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ГПУ выявила преступную схему растраты средств ПАО "Мотор Сич"

МВД углубит сотрудничество с Францией в сфере противодействия киберпреступности

Учения "Запад-2017" могут быть использованы для начала агрессии против Украины и других стран Европы

ГПУ просит РФ передать командира НВФ Погодина

В результате землетрясения в Греции и Турции по предварительным данным украинцы не пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

Вспышки АЧС зафиксированы в Черкасской и Полтавской областях

Германия планирует приостановить поставки вооружения Турции

Принятые судами решения не влияют на работу СК "Евроинс Украина"

Финансист Скарамуччи может быть назначен на пост директора по связям в Белом доме

В ЕС выступают за ускорение процесса верификации е-деклараций украинских политиков и чиновников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА