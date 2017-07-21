В ЕС выступают за ускорение процесса верификации е-деклараций украинских политиков и чиновников

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что процесс проверки электронных деклараций доходов и активов политиков и чиновников должен проходить значительно быстрее и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) должны найти решение этого вопроса.

"Этот процесс должен осуществляться значительно быстрее: десятки, если не тысячи деклараций ежемесячно. НАПК должно найти быстрое решение: автоматизировать процесс верификации электронных деклараций и иметь доступ к государственным реестрам, чтобы иметь возможность проверять информацию, присланную чиновниками", - говорится в ответе Х.Мингарелли на соответствующий запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Он также отметил, что в перспективе НАПК станет крайне эффективным средством борьбы против коррупции. "Украина много достигла в сфере борьбы с коррупцией. Сейчас самое время ускорить и усилить эти усилия", - уточнил посол.

Кроме того, отвечая на вопрос о существующих дебатах по созданию антикоррупционного суда или палаты, дипломат добавил, что Украина нуждается в немедленном создании независимого органа, который бы отвечал за борьбу с коррупцией.

"Бюджетная и функциональная независимость этого института должна быть гарантирована. Необходимо, чтобы этот орган получил необходимые полномочия и ресурсы для борьбы с коррупцией, а процесс отбора специализированных антикоррупционных судей был открытым и прозрачным", - уточнил Х.Мингарелли.

Дипломат также выразил мнение о том, что украинцам стоит подумать о привлечении международных партнеров к процессу создания и обеспечения надлежащей работы такого антикоррупционного органа.

"ЕС и – я убежден в этом – наши международные партнеры готовы помочь сделать этот процесс настолько прозрачным, насколько это возможно, и убедиться в том, что отбор будет идти только по таким критериям, как достижения и честность", - уточнил посол.

Х.Мингарелли также подчеркнул, что "справедливые приговоры и возвращение средств - это единственные индикаторы того, что Украина действительно готова привлечь коррупционеров к ответственности".