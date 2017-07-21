События

08:48 21.07.2017

Голосование по санкциям США против РФ в Палате представителей возможно на следующей неделе

Члены Палаты представителей американского Конгресса добились определенных подвижек в согласовании законопроекта о новых санкциях против России, и голосование по нему может пройти уже на следующей неделе, заявил журналистам в четверг председатель комитета по регламенту нижней палаты Пит Сешнс.

Как сообщает агентство Bloomberg, П.Сешнс, представляющий штат Техас, подтвердил, что конгрессмены согласны с мыслью о необходимости скорректировать влияние санкций на нефтегазовую отрасль.

Палата представителей уходит на летние каникулы с 31 июля, и следующая неделя - последний шанс утвердить санкции до осени.

Как сообщалось, законопроект S.722 был принят в июне верхней палатой Конгресса большинством в 98 голосов из 100, но дальнейшее прохождение затянулось из-за споров верхней и нижней палат, республиканцев и демократов, Сената и Белого дома. Главная причина расхождений - положение, предоставляющее Конгрессу право заблокировать односторонние действия президента, если тот захочет ослабить или снять ограничительные меры.

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Интерфакс-Украина
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