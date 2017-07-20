Соломенский райсуд в пятницу рассмотрит избрание меры пресечения нардепу Полякову

Соломенский районный суд г.Киева в пятницу, 21 июля, в 10:00 начнет рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об избрании меры пресечения народному депутату из фракции "Народный фронт" Максиму Полякову.

Как сообщает САП на странице в соцсети Фейсбук, заседание суда состоится в помещении суда по ул.Вознесенский спуск, 10б.

М.Поляков подозревается в совершении действий предусмотренных ч.4 ст . 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 19 июня 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Следствие установило, что задержанные лица, действуя в интересах народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более 300 тыс. долл. с целью подготовки депутатами законопроектов в сфере добычи янтаря и их внесения в Верховную Раду для принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

21 июня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народных депутатов М.Полякова и Б.Розенблата.

11 июля Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.