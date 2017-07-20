События

19:10 20.07.2017

Соломенский райсуд в пятницу рассмотрит избрание меры пресечения нардепу Полякову

Соломенский районный суд г.Киева в пятницу, 21 июля, в 10:00 начнет рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об избрании меры пресечения народному депутату из фракции "Народный фронт" Максиму Полякову.

Как сообщает САП на странице в соцсети Фейсбук, заседание суда состоится в помещении суда по ул.Вознесенский спуск, 10б.

М.Поляков подозревается в совершении действий предусмотренных ч.4 ст . 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 19 июня 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Следствие установило, что задержанные лица, действуя в интересах народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более 300 тыс. долл. с целью подготовки депутатами законопроектов в сфере добычи янтаря и их внесения в Верховную Раду для принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

21 июня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народных депутатов М.Полякова и Б.Розенблата.

11 июля Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

НБУ исключил PwC из реестра аудиторов банков за недостоверный аудит ПриватБанка

Главный инспектор ГУ ГФС в Киевской области и начальник отдела попались на крупной взятке

На полигоне в Днепропетровской области 8 военных получили травмы

Четыре украинских военных погибли, один попал в плен, еще 7 получили ранения за четверг в зоне АТО

НАПК проведет полную проверку е-деклараций Тимошенко за 2015 и 2016гг

ПОСЛЕДНЕЕ

Аброськин представил нового руководителя полиции Донетчины

В санатории в Бердянске - массовое отравление детей

Вооруженных похитителей киевлянина задержали полицейские в Киевской области

Жара до 36°С на юге Украины и грозы на севере ожидаются в ближайшие дни

В ОБСЕ в годовщину убийства Шеремета призывают власти Украины покончить с безнаказанностью убийц журналистов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Адаптеры и переходники
РЕКЛАМА