На полигоне в Днепропетровской области 8 военных получили травмы

Восьмеро военнослужащих получили травмы в результате взрыва во время соревнований на 239 общевойсковом полигоне в Днепропетровской области.

"20 июля во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239 общевойсковом полигоне получили травмы восемь военнослужащих. (…) Предварительно установлено, что военнослужащие получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва инженерного боеприпаса", - говорится в сообщении оперативного командования "Восток" Вооруженных сил Украины на странице в Фейсбуке.

В оперативном командовании указали, что четверо госпитализированы в Днепропетровский военный госпиталь, трое - в областную клиническую больницу им. И.Мечникова, один военнослужащий находится в 68 военном госпитале (пгт Черкасское).

Для выяснения причин и обстоятельств травмирования начато служебное расследование.