НАПК проведет полную проверку е-деклараций Тимошенко за 2015 и 2016гг

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проведет полную проверку электронных деклараций лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко за 2015 и 2016 годы на основе информации, полученной от Генеральной прокуратуры Украины, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в НАПК.

"Проголосовали только что за начало полной проверки деклараций Тимошенко за 2015 и 2016 годы на основе информации, полученной от Генеральной прокуратуры", - сообщили в НАПК.

Собеседник агентства разъяснил, что у Ю.Тимошенко речь идет о пользовании на основании договоров аренды жилого дома в Козине (Обуховский район Киевской области) и двух смежных земельных участков, хотя фактически территория в соответствии с кадастровой картой состоит из 4-х участков.