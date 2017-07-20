Аброськин представил нового руководителя полиции Донетчины

Бывший руководитель ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин, который 19 июля был назначен на пост первого заместителя руководителя Нацполиции Украины, представил коллективу ведомства нового начальника, которым стал полковник полиции Виталий Невгад.

"Дело Вячеслава Аброськина, который за три года возродил полицию Донецкой области, благодаря чему прифронтовой регион стал одним из самых безопасных в стране, продолжит Виталий Невгад. Передача полномочий состоялась сегодня, 20 июля, в Мариуполе во время совещания с руководителями всех территориальных подразделений полиции Донетчины и силовых ведомств области", - сообщается в четверг на сайте главка полиции Донецкой области.

До этого назначения В.Невгад занимал должность заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области – начальника следственного отдела. Представляя коллективу облуправления полиции нового руководителя главка В.Аброськин отметил, что за 3 года служить в зону боевых действий добровольно приехали считанные правоохранители, а В.Невгад был одним из первых: в зоне проведения антитеррористической операции он с декабря 2014 года.

"Виталий Невгад восстановил работу следственных подразделений, прошел серьезный путь от простого милиционера, все должности от следователя до руководителя следственного аппарата главка. Это грамотный, профессионально подготовленный офицер. Уверен, он будет достойно выполнять свои обязанности, подхватит и разовьет дальше все наши проекты, и полиция Донетчины пойдет еще дальше", - отметил В.Аброськин.

Новый глава полиции Донетчины отметил, что осознает всю ответственность работы в зоне АТО и готов нести ее вместе с четырёхтысячным коллективом, который считает лучшим в стране и готовым выполнять любые задачи.

"Мы действительно докажем это продолжением всех начинаний, которые были заложены, тех направлений, в которых идет развитие полиции, в том числе совместной работы с общественностью, детками, формирование программы уже даже не "Безопасный город", а "Безопасная область", и продолжение уже вам начинать – "Безопасную Украину", потому что на Донетчине развиваются действительно очень прогрессивные тенденции", - обратился к собравшимся он.

В.Невгад родился 10 мая 1973 в Белоцерковском районе Киевской области. Службу в правоохранительных органах начал в 1994 году в Белоцерковском горуправлении милиции. С 2010 года работал заместителем начальника следственного управления ГУМВД в Киевской области.