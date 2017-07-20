В санатории в Бердянске - массовое отравление детей

В детском учреждении санаторного типа "Лазурный" (г.Бердянск, Запорожская обл.) зафиксировано массовое отравление детей. В Бердянском городском совете заявляют, что госпитализация не проводилась, и указывают, что это заведение не имеет разрешения на оздоровление и отдых детей.

Накануне в соцсетях появились сообщения о том, что в санатории в Бердянске отдыхают дети участников АТО (около 250), почти все заболели неизвестной инфекцией. По данным пользователей соцсетей, администрация лагеря скрывает информацию, нормальным лечением дети не обеспечены.

В то же время директор санатория сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что заболели 24 ребенка. Как стало известно агентству, многим отдыхающим стало плохо вчера после обеда. Согласно официальному комментарию, размещенному в четверг на сайте Бердянского горсовета, детское учреждение санаторного типа "Лазурный" не имеет разрешения на работу и проведение оздоровления и отдыха детей. Рабочая комиссия обследовала заведение 22 июня, 7, 14, 17 и 19 июля, в результате было выявлено несоответствие заведения требованиям действующего законодательства в сфере организации детского оздоровления.

"По состоянию на 19.07.2017 проведено очередное обследование заведения, во время которого выявлен 261 ребенок. Во время разговора дети жаловались на некомфортное пребывание и некачественное питание. (…) Руководству было рекомендовано вывезти детей до полного устранения недостатков", - говорится в сообщении горсовета.

В настоящее время проводится осмотр детей этого заведения специалистами Бердянского лабораторного центра, управления Госпродпотребслужбы в Бердянске совместно со специалистами городской больницы. В городской больнице не проводилась госпитализация детей к изучению необходимости в этом мероприятии, заверяют в горсовете.

О данной проблеме проинформированы Бердянской отдел полиции, Бердянская местная прокуратура, департамент социальной защиты населения Запорожской облгосадминистрации, директор департамента здравоохранения Запорожской ОГА.