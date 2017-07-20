События

14:01 20.07.2017

В ОБСЕ в годовщину убийства Шеремета призывают власти Украины покончить с безнаказанностью убийц журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир (Harlem Désir) в годовщину гибели украинского журналиста Павла Шеремета призывает власти Украины и всех государств-участников ОБСЕ сделать все возможное, чтобы положить конец безнаказанности за нападения и убийства журналистов.

"Смерть Шеремета напоминает нам о том, что безопасность журналистов должна быть приоритетом в Украине и странах ОБСЕ. Я призываю власти защищать свободу средств массовой информации, обеспечивая эффективное расследование и тем самым предотвращая страх и самоцензуру… Это преступление не может оставаться нераскрытым", - говорится в комментарии А.Дезира, распространенном пресс-службой ОБСЕ.

А.Дезир был назначен представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в июле 2017 года, сменив Дуню Миятович.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в 7.45 в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Девять украинских военных погибли, пятеро ранены в зоне АТО на Донбассе за сутки

Запущен портал мониторинга реализации проектов восстановления территорий на востоке страны

В Киеве прошла акция памяти Павла Шеремета

В Киеве возле ТЦ расстреляли уроженца РФ

Боевики всю ночь обстреливали Марьинку и Красногоровку

ПОСЛЕДНЕЕ

Вооруженных похитителей киевлянина задержали полицейские в Киевской области

Жара до 36°С на юге Украины и грозы на севере ожидаются в ближайшие дни

На территории частного дома в Харькове произошел взрыв

Пограничники задержали члена НВФ из полка "Витязь"

Застреленный у ТЦ в Киеве был гражданином РФ, совершившим ранее убийство в России

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить обувь на price.ua
РЕКЛАМА