Девять украинских военных погибли, пятеро ранены в зоне АТО на Донбассе за сутки

За сутки в зоне проведения АТО на востоке Украины, по предварительным данным, погибли 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины и еще пятеро были ранены и травмированы, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

В ходе брифинга он проинформировал, что результате обстрела боевиками н.п. Красногровка (мариупольское направление) в четверг утром погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, и еще двое получили ранения. Кроме этого, еще один боец был убит на донецком направлении.

"Сегодня в 4.00 утра российские оккупационные войска открыли огонь из минометов, артиллерии, танков и систем "Град-П" ("Партизан") в районе Красногоровки. По предварительной информации силы АТО понесли потери 4 убитыми и 2 ранеными... Еще один наш воин погиб в результате обстрела Новгородского, что на донецком направлении", - сказал А.Лысенко.

Кроме этого, он сообщил о гибели троих и ранении троих бойцов украинский армии при подрыве на взрывном устройстве.

"В Новотошковке группа военных подорвалась на взрывном устройстве, в результате чего трое военных погибли, еще трое ранены", - уточнил спикер Минобороны.

Также А.Лысенко сообщил, что один военный погиб в результате вражеского обстрела в Марьинке.

По его словам, по состоянию на 11.20 четверга с начала суток в зоне АТО на востоке Украины зафиксировано 14 обстрелов со стороны боевиков, 8 из них – из тяжелого вооружения.