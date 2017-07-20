Запущен портал мониторинга реализации проектов восстановления территорий на востоке страны

В Украине запущен портал мониторинга реализации инфраструктурных проектов на востоке страны, сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"Для чего этот портал нужен всем? Для того, чтобы скоординировать усилия помощи, чтобы не дублировать, не делать лишние расходы, чтобы мы могли более эффективно использовать ресурсы финансовые, как и …человеческие ресурсы, а также другие", - сказал министр в ходе презентации геопортала "Платформа данных для мониторинга социально-экономических последствий конфликта и перемещения в Восточной Украине" в четверг.

Он отметил, что местные органы самоуправления смогут вносить в портал данные о потребностях, что позволит донорам понимать, куда направлять помощь, а позднее иметь возможность отчитаться в использовании средств.

"В этой системе вы можете увидеть, кто выделяет средства, кто их тратит, на какой территории, в каких сферах и в каких объемах", - сказал В.Черныш.

По словам министра, если система найдет поддержку, она может быть использована не только для регионов востока Украины, но и для всей страны, а также в других странах.

Портал разработало министерство совместно со Всемирным банком и Стокгольмским институтом исследования проблем мира. Он охватывает информацию почти о 2 тыс. гуманитарных проектов, проектов помощи внутренне перемещенным лицам и восстановлению территорий, пострадавших в результате вооруженного конфликта.

Портал систематизирует информацию из разных источников, позволяя каждому мониторить ход реализации инфраструктурных проектов, а также координировать действия государственных органов власти и международных партнеров.