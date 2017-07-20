События

11:17 20.07.2017

"Кловская" в начале августа первой из станций метро Киева прекратит принимать жетоны

Станция Киевского метрополитена "Кловская" в начале августа будет максимально автоматизирована и первой среди станций города прекратит принимать жетоны, сообщает коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

"Итак, друзья, первой станцией, которая будет максимально автоматизирована и откажется от жетонов, станет "Кловская"… Ждите в начале августа", - говорится в сообщении, обнародованном на странице КП в "Фейсбук" в четверг утром.

При этом в пресс-службе отметили, что после реорганизации принципов работы станции пассажиры будут получат возможность воспользоваться разовой поездкой за qr-кодом, пополнить карточку метро банковской на любое количество поездок, купить проездной с помощью банковской карточкой.

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