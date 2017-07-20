Следствие считает очень вероятным российский след в убийстве Шеремета

Следствие, основываясь на череде факторов, считает очень вероятным российский след в убийстве журналиста Павла Шеремета и ряда украинских высокопоставленных офицеров, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко

"Послу убийства Павла Шеремета похожим образом были совершены три убийства офицеров СБУ и Минобороны. Полковник Хараберюш в Мариуполе в марте, 27 июня – полковник Шаповал в Киеве и полковник Ввозный в Константиновке. Для нас похожий способ этих преступлений и ряд других факторов свидетельствуют, что очень вероятно является именно российский след. И он - непосредственно в убийстве журналиста, гражданина РФ Павла Шеремета", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

Вместе с тем, подчеркнул А.Шевченко, в деле об убийстве П.Шеремета на сегодня процессуальных подозреваемых нет.