События

09:55 20.07.2017

Проблема с энергообеспечением Луганской области до сих пор не решена

Чрезвычайная ситуация с энергообеспечением сложилась в Луганской области, сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

"В результате обесточивания водоканалов без питьевой воды осталось более 40 тыс. человек и 30 объектов социальной инфраструктуры, в т.ч. детская областная больница", - сообщил он на странице в "Фейсбуке" в среду вечером.

Ю.Гарбуз отметил, что в очередной раз вынес на рассмотрение Кабинета министров вопрос работы "Луганского энергетического объединения". 6 июня состоялось совещание под председательством вице-премьер-министра Украины Владимир Кистион. В четверг совещание по этому вопросу проведет вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

В течение 2016-2017 гг. в центральные органы власти было направлено 65 писем от Луганской области по этому вопросу, подчеркнул Ю.Гарбуз.

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