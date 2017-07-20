Медсестра незаконно за деньги делала инъекции психотропного вещества наркозависимым – прокуратура

Киев. 20 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Правоохранители задержали сотрудницу территориального медицинского объединения "Психиатрия" по подозрению в незаконном хранении и сбыте, в том числе путем инъекций наркозависимым и больным алкоголизмом лицам психотропного вещества "диазепам" (медицинское название "сибазон").

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, 28-летняя злоумышленница, которая работает старшей медсестрой в ТМО "Психиатрия", была разоблачена "на горячем" после проведения двух этапов оперативной закупки "диазепама" и попытке ввести его в организм пациента за денежное вознаграждение в размере 1700 грн. Также установлено, что женщина делала аналогичные инъекции наркозависимым на дому, в том числе с помощью капельниц.

На основании собранных доказательств, злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).