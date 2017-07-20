В Донецкой области за антиукраинские призывы двое мужчин приговорены к 5 годам лишения свободы - прокуратура

Киев. 20 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Апелляционный суд Донецкой области за размещение в социальной сети "ВКонтакте" материалов антиукраинского характера приговорил двух жителей Славянского района к 5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области в среду.

"В конце февраля 2014 года двое мужчин 1993 и 1994 годов рождения создали в социальной сети "ВКонтакте" несколько групп. Преследуя цель изменить территорию… Украины и осуществляя информационную поддержку террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", они размещали в созданных группах материалы антиукраинского характера. Преступная деятельность фигурантов была прекращена в апреле 2015 года сотрудниками СБУ. По ходатайству прокуратуры их арестовали", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, в суде мужчины своей вины не признали, но государственным обвинением была полностью доказана их вина в совершенном преступлении. Суд первой инстанции назначил мужчинам наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако была подана апелляционная жалоба.

Апелляционный суд пришел к выводу что приговор вынесен законно, признал двух жителей Славянского района виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).