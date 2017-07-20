Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности зарегистрирован в Раде

Группа народных депутатов предлагает внести изменения в Конституцию Украины и отменить депутатскую неприкосновенность.

Соответствующий законопроект №6773 "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)" зарегистрирован в парламенте в среду, сообщает сайт Верховной Рады.

Авторами законопроекта являются более 150 депутатов из разных фракций и внефракционные. Текст проекта пока не обнародован.

Как сообщалось, 16 января 2015 года Верховная Рада внесла в повестку дня сессии президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно депутатской неприкосновенности и ограничении судейской неприкосновенности (№1776). Соответствующий законопроект был направлен на рассмотрение в Конституционный суд для получения заключения согласно регламенту работы Верховной Рады.

19 июня 2015 года Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал соответствующими Основному закону положения законопроекта о внесении изменений относительно отмены депутатской и ограничении судейской неприкосновенности. "Признать соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов и судей", - говорится в решении суда.

15 сентября того же года П.Порошенко заявил, что ожидает принятия Верховной Радой в первом чтении изменений в Конституцию Украины, касающихся отмены депутатской и судейской неприкосновенности, уже во время текущей сессии. Президент напомнил, что инициировал изменения в Конституцию по четырем направлениям: децентрализация, судебная реформа, а также по поводу снятия депутатской и судейской неприкосновенности. "Я внес, проголосовали, направили в КС. КС поддержал эти изменения. Сейчас этот законопроект лежит и ждет решения парламента. Будут долго затягивать - будем стимулировать, в том числе через механизм поддержки людей, ведь на сегодняшний день есть народные депутаты, которые обоснованно подозреваются в совершении, в том числе, коррупционных преступлений и фактически их задержать невозможно", - сказал глава государства.

9 февраля 2016 года П.Порошенко выразил надежду, что народные депутаты вернутся к рассмотрению его законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности (№1776). "Этот законопроект получил положительный вывод Конституционного суда, что он конституционный, сегодня мяч находится на поле Верховной Рады. Нужен общественный запрос, гражданское давление", - сказал президент, напомнив, что ранее внес соответствующий законопроект в парламент, и Верховная Рада направила его в КС. После вывода Конституционного суда, парламент этот вопрос больше не рассматривал.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, по состоянию на 11 июля 2017 года президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей) №1776, получивший 30 июня 2015 года вывод КС, 2 июля 2015 года – вывод одного из парламентских комитетов, а 22 декабря 2015 года – второго комитета, имеет статус прохождения "Ожидает рассмотрения".