Украина восстановила объемы транзита через ГТС после завершения плановых ремонтов на газопроводах

Украина восстановила объемы транзита природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) до 220-235 млн куб. м после завершения плановых ремонтов на газопроводах, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

Так, если на протяжении 1-10 июля среднесуточное значение транзита через ГТС Украины составило 256,7 млн куб. м, то 11-16 июля зафиксировано падение до среднесуточных 191,4 млн куб. м. Завершение ремонтов позволило увеличить транзит до 220,5 млн куб. м – 17 июля и 235,4 млн куб. м – 18 июля.

Несмотря на ремонты по итогам 1-18 июля транзит составил 4,171 млрд куб. м или 231,7 млн куб. м в сутки.

Ранее "Укртрансгаз" сообщил о планах провести с 11 по 13 июля 2017 года плановые ремонты на газопроводе "Союз". Кроме того, словацкий оператор Eustream на 11-16 июля планировал провести техобслуживание газопроводов, проходящих через ГИС "Велке Капушаны".

Как сообщалось, Украина в январе-июне 2017 года увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 21,8% (на 8 млрд 47,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 45 млрд 703,5 млн куб. м.

Украина в 2016 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 82 млрд 200,1 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.