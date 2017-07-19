События

16:11 19.07.2017

Апелляционный суд отменил арест Постного, фигуранта дела Онищенка

Апелляционный суд Львовской области отменил меру пресечения в виде ареста фигуранту дела о хищении газового конденсата, добытого ПАО "Укргазвыдобування", Валерию Постному.

"19 июля Апелляционный суд Львовской области отменил меру пресечения в виде содержания под стражей, примененную к подозреваемому Постному на основании решения Галицкого райсуда Львова от 3 июля по делу о хищении газового конденсата, которое расследуется Львовским территориальным управлением НАБУ", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в НАБУ.

По информации Бюро, в рамках данного дела В.Постный уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 ч.5 ст. 191 УК Украины.

Кроме того, В.Постный является обвиняемым по так называемому "газовому делу Онищенко".

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