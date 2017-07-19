В Amnesty International призвали расследовать убийство Шеремета

Генеральный секретарь неправительственной организации Amnesty International Салил Шетти призвал украинскую власть расследовать убийство журналиста Павла Шеремета.

"Прошел год с тех пор, как Павел Шеремет был убит взрывчаткой, заложенной в его машину, но правосудия до сих пор нет. Необходимо расследовать, кто убил Павла Шеремета ", - цитируют слова С.Шетти в пресс-службе украинского офиса организации в среду.

В организации отметили, что следствие не смогло идентифицировать виновных в убийстве П.Шеремета, а также не предоставило доказательств ни по одной из возможных версий.

"Несмотря на большое количество следственных действий и массив отработанных видеоматериалов, на сегодня оперативная следственная группа под руководством главы Национальной полиции Украины не смогла идентифицировать виновных в убийстве. Следствие также не предоставило никаких убедительных доказательств ни по одной из официальных версий убийства", - добавили правозащитники.

В Amnesty International также напомнили, что в письме от 19 мая 2017 года Министерство внутренних дел Украины сообщило, что досудебное расследование убийства П.Шеремета "находится на контроле руководства Национальной полиции Украины".

В организации планируют 20 июля 2017 года провести акцию #РікБезПавла в память о погибшем журналисте.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в 7.45 в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

На днях президент Украины Петр Порошенко провел встречу с семьей П.Шеремета и представителями Комитета защиты журналистов. Он заявил, что правоохранительные органы в ближайшее время должны дать публичный отчет о результатах следствия.