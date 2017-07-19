Директор Львовского бронетанкового завода продолжает работу

Директор госпредприятия "Львовский бронетанковый завод" Роман Тымкив заявляет, что не отстранен от должности и продолжает работу.

"Я на данный момент не отстранен", - сказал он на пресс-конференции в среду на заводе.

По словам Р.Тымкива, завод полностью выполнил обязательства по контракту, из-за которого начато уголовное производство.

"Наш завод полностью выполнил свои обязательства, кроме четырех двигателей - они подлежали замене. Мы готовы их заменить и после снятия ареста можем встроить их в танки и отправлять в войска", - пояснил директор ГП.

Относительно обвинений со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Р.Тымкив сказал, что в последнее время на предприятии проводились две аудиторские проверки. Одна из них выявила убытки на 680 тыс. грн – по одному из четырех упомянутых двигателей, вторая пришла к выводу, что материальных убытков нет.

"Несколько недель назад снова была аудиторская проверка за два года, во время которой этот вопрос изучили. И там четко сказано: материальный ущерб не был причинен", - сказал он.

По словам Р.Тымкива, залог за него внесла его сестра.

Он также отказался отвечать на вопрос, с чем было связано его задержание, подчеркнув, что ни он, ни его заместитель не были вовлечены в какой-либо сговор или действия, которые могли привести к убыткам.

Как сообщалось, детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры 14 июля задержали пять лиц, причастных к махинациям с закупками двигателей для танков ГП "Львовский бронетанковый завод", в том числе директора завода и его заместителя. Соломенский райсуд Киева постановил взять его под стражу с возможностью внесения залога 2 млн грн.

За директора Р.Тымкива18 июля был внесен залог в 2 млн грн. Он вышел на свободу.