Украина готова к приему летального оружия от США - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что Украина готова принять летальное вооружение от США, как только там будет принято соответствующее решение.

"Было неоднократно, что Конгресс США высказывал готовность передачи летального вооружения Украине, но для того, чтобы это было окончательное решение, необходимо решение президента", - сказал министр журналистам перед заседанием Кабинета министров Украины, комментируя информацию о принятии Конгрессом США решения о предоставлении Украине летального оружия.

Он подчеркнул, что Украина готова принять такое оружие.