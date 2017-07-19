События

12:03 19.07.2017

В зоне АТО пока не наблюдается формирования группировок врага для наступательных действий – Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) враг пока не формирует группировки для наступательных действий.

"Угрожающей ситуации на востоке Украины нет, формирования группировок противника для проведения наступательных действий мы пока не видим. Ситуацию мы контролируем", - сказал министр журналистам перед заседанием Кабинета министров Украины в среду.

Вместе с тем он отметил, что ситуация остается напряженной, и боевики продолжают обстрел позиций сил АТО из тяжелого вооружения.

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Интерфакс-Украина
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