События

11:36 19.07.2017

Госдума упростила получение украинцами гражданства РФ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении большой пакет поправок, объединенных в один закон по вопросам гражданства - в документ вошли, в том числе, отзыв гражданства за терроризм, присяга для новых граждан и упрощенное гражданство РФ для украинцев.

Украинцы по российскому законодательству не могут быть признаны политическими беженцами, для получения гражданства РФ или вида на жительство они должны получить справку о выходе из гражданства Украины, которые официальный Киев в последнее время практически не выдает.

Депутаты Госдумы поддержали поправку об упрощенном получении украинцами гражданства РФ на основании нотариально заверенного отказа от гражданства Украины. Поправка не предусматривает публичного отказа от украинского гражданства, отказ оформляется только документально.

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Интерфакс-Украина
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