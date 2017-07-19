Порошенко сравнил ситуацию в Южной Осетии с Донбассом
Находящийся с визитом в Грузии президент Украины Петр Порошенко в среду вместе со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили посетил село Одзиси, расположенное на границе с Южной Осетией.
В селе Одзиси президенты двух стран из биноклей рассматривали построенную несколько лет назад базу российских пограничников, расположенную в нескольких сотнях метрах от возведенных по линии границы проволочных заграждений.
Как сообщает пресс-служба президента Грузии, П.Порошенко заинтересовался гуманитарным положением местного населения.
"Президент Порошенко сравнил положение в оккупированном регионе Грузии с ситуацией на Донбассе", - говорится в сообщении.
В свою очередь сопровождающий П.Порошенко глава МИД Украины Павел Климкин заявил журналистам, что никакие компромиссы с Россией по "оккупированным территориям" невозможны.
"Мы продолжаем борьбу, так как эта борьба не только за наши территории, но и за наших граждан", - сказал он.