События

10:39 19.07.2017

Порошенко сравнил ситуацию в Южной Осетии с Донбассом

Находящийся с визитом в Грузии президент Украины Петр Порошенко в среду вместе со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили посетил село Одзиси, расположенное на границе с Южной Осетией.

В селе Одзиси президенты двух стран из биноклей рассматривали построенную несколько лет назад базу российских пограничников, расположенную в нескольких сотнях метрах от возведенных по линии границы проволочных заграждений.

Как сообщает пресс-служба президента Грузии, П.Порошенко заинтересовался гуманитарным положением местного населения.

"Президент Порошенко сравнил положение в оккупированном регионе Грузии с ситуацией на Донбассе", - говорится в сообщении.

В свою очередь сопровождающий П.Порошенко глава МИД Украины Павел Климкин заявил журналистам, что никакие компромиссы с Россией по "оккупированным территориям" невозможны.

"Мы продолжаем борьбу, так как эта борьба не только за наши территории, но и за наших граждан", - сказал он.

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Интерфакс-Украина
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