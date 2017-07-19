События

10:37 19.07.2017

Украинский турпоток в Турцию не снизится из-за безвизового режима

Поток украинских туристов в Турцию не снизится в связи с введением в Украине безвизового режима с ЕС.

Такое мнение высказала информационному агентству "Интерфакс-Украина" директор компании Coral Travel Татьяна Прокопенко.

"На Турцию не снизился спрос, и мы не ожидаем его снижения. Мы даже расширяли свои программы – в середине июня добавляли новые рейсы", - сказала она.

Кроме того, Т.Прокопенко также отметила, что в связи с отменой безвизового режима наблюдается рост спроса на отдых на выходные дни в Венгрии, Польше, Чехии, Германии.

"О точном количестве сейчас трудно говорить, в связи с тем, что основные направления закрывались за две недели до вылета, то есть на момент вступления "безвиза" многие путевки и так уже были проданы. Будем уже поводить первые итоги где-то в середине сентября", – отметила. Т.Прокопенко.

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