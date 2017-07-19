События

10:33 19.07.2017

Поток украинских туристов в Турцию увеличился на четверть за пять месяцев 2017 г.

Поток украинских туристов в Турцию за январь-май 2017 года увеличился на 24,48% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила директор компании Coral Travel Татьяна Прокопенко.

"Украина вошла в топ-10 стран-лидеров турпотока в Турцию, продемонстрировав рост на 24,48%, по сравнению с показателями прошлого года", – отметила она.

В целом за пять месяцев 2017 года Турцию посетило 316,252 тыс. украинцев.

По словам Т.Прокопенко, наиболее популярным городом среди украинских граждан остается Анталия.

Средняя стоимость отдыха в турецких отелях осталась на уровне прошлого года – $1,32 тыс. за девять ночей на двоих.

Кроме того, помимо Турции среди украинских туристов популярностью также пользуется Испания и Греция.

Как сообщалось, более половины украинских туристов, посещающих Турцию – 60%, выбирают для отдыха Анталию.

В 2016 году Турцию посетили 1 млн 250 тыс. туристов из Украины.

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Интерфакс-Украина
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