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10:31 19.07.2017

Черныш: на Донбассе нет качественной питьевой воды, существует также угроза нехватки воды в Мариуполе

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявляет об отсутствии качественной питьевой воды на Донбассе и об угрозе нехватки воды в Мариуполе (Донецкая обл.).

Министр в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" отметил, что на Донбассе существует проблема высокого уровня минерализации воды, а система очистки была построена еще в советское время и устарела.

"Сейчас уровень примесей в воде очень высокий и качественной питьевой воды в регионе нет в принципе", - сказал В.Черныш.

При этом он добавил, что часть "Южнодонбасского водоканала", который поставляет воду из Северского Донца в Мариуполь проходит по неподконтрольной территории, где он поврежден.

"Поставки воды упали, видимо, есть повреждения, но оценить их, а, тем более, ликвидировать мы не можем. Результат - система водоснабжения неэффективна: идут потери воды, электричества, падает качество воды", - добавил министр.

По его словам, поставки воды в Мариуполь упали до очень низкого уровня, и в городе могут испытывать потребность в питьевой воде, а та, что поступает – низкого качества.

При этом министр подчеркнул, что уменьшение поставок и нехватка объемов воды не означает, что население города останется совсем без воды.

В.Черныш также считает, что у местных властей есть ресурсы для решения вопроса водоснабжения.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

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