Уровень воды в Кульяницком лимане под Одессой достиг максимального за 10 лет

Уровень воды в Куяльницком лимане под Одессой достиг максимального за 10 лет значения для этого времени года.

Как сообщила пресс-служба Одесского государственного экологического университета, ученые которого проводили очередное ежемесячное гидрологическое обследование состояния Одесского залива, Куяльницкого лимана и его притоков, уровень воды в лимане составляет минус 6,26 м БС (Балтийская система высот, отсчет по которой ведется от нуля Кронштадтского футштока, который представляет собой многолетний средний уровень Балтийского моря – ИФ). Этот показатель превышает аналогичные июльские значения за 2008-2017 годы.

"Расход воды реки Большой Куяльник равен 49 литров в секунду, то есть ежесуточно со стоком реки в лиман попадает 4,234 тыс. куб. м воды (131 тыс. куб. м в месяц). Корки гипса на дне лимана нет! В воде лимана много живой артемии, а на побережье лимана - большое разнообразие и многочисленность птиц", - говорится в сообщении университета.

В настоящее время ученые продолжают исследования отобранных в экспедиции проб на базе лаборатории Научно-экспертного центра мониторинга окружающей среды университета.

Как сообщалось, в декабре 2014 года начал работу трубопровод из Черного моря в обмелевший лиман Куяльник. Тогда в лиман зашло 6-8 млн куб. м морской воды. Всего, по оценкам ученых, в Куяльник необходимо влить примерно 30 млн куб. м.

В сентябре 2013 года Одесский областной совет обратился к Кабинету министров Украины с просьбой выделить 100 млн грн на финансирование мероприятий, запланированных программой возобновления водных ресурсов Куяльницкого лимана.

В качестве способа спасения мелеющего водоема предлагалось соединить его с морем. Кроме того, необходимо расчистить русло реки Большой Куяльник, которая практически перестала подпитывать лиман. По подсчетам ученых, количество пресной воды, находящейся в искусственных водоемах, прудах и запрудах по руслу реки, – около 60% той воды, которой не хватает Куяльницкому лиману.

Вокруг Куяльницкого лимана облсовет намеревался разбить ландшафтный парк общей площадью около 16 тыс. га.