Сенатор Коркер прогнозирует скорое принятие Конгрессом закона о санкциях к РФ

Председатель комитета по иностранным делам Сената Боб Коркер сказал, что провал в Конгрессе законопроекта о реформе здравоохранения может дать Конгрессу возможность заняться законопроектом о новых санкциях против России, пишет Politico.

Сенатор считает, что законопроект, находящийся сейчас в нижней палате, может вернуться в Сенат для повторного голосования еще до начала августовских каникул.

Документ, как сообщалось, завис в нижней палате из-за процедурных вопросов, а также критики законопроекта со стороны нефтяного лобби и разногласий среди республиканцев. В июне он был принят Сенатом 98 голосами против 2.

Законопроект, в частности, запрещает гражданам и компаниям США предоставлять товары, услуги и технологии для глубоководных нефтяных и газовых проектов, работ на арктическом шельфе или сланцевых месторождениях, если в таких проектах задействованы российские компании. Нефтяные корпорации и многие конгрессмены озабочены, что эти меры ограничат возможности американских нефтегазовых компаний участвовать в выгодных проектах за рубежом.

Законопроект S.722 дает президенту США также право вводить санкции в отношении того, кто разово инвестировал от $1 млн в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставил для этих целей оборудование (в том числе в лизинг), технологии и услуги. Предельная сумма для таких транзакций в течение года - $5 млн.

В законопроекте о дополнительных санкциях есть отдельный параграф о "Северном потоке-2". В нем сказано, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта "из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ в Украине".

Кроме того, законопроект еще более ограничивает возможности для получения крупнейшими корпорациями РФ кредитов за рубежом. Американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. В настоящее время это ограничение составляет 90 дней.

Не позднее 180 дней после даты принятия закона министр финансов США по итогам консультаций с директором национальной разведки и госсекретарем должен будет представить в соответствующие комитеты Конгресса отчет, детально описывающий потенциальный эффект расширения санкций за счет включения в них суверенного долга РФ.

Конгресс, согласно закону, получает право блокировать односторонние действия президента, если тот захочет ослабить или снять ограничительные меры.