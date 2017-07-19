Идея создания "Малороссии" на востоке Украины не стоит комментария – Госдепартамент США

Во внешнеполитическом ведомстве США с тревогой восприняли сообщения террористов ОРДЛО об "учреждении государства Малороссия" на востоке Украины, но не считают нужным "удостаивать сепаратистов" подробным комментарием по этой теме, заявила во вторник представитель госдепа Хизер Нойерт.

"Мы слышали, что сепаратисты хотят создать некое новое "государство" на украинской территории, и это не может не вызывать у нас беспокойства. Но я не хотела бы удостаивать их ответом", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.