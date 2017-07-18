Полиция Саудовской Аравии задержала девушку, гулявшую по городу в короткой юбке

Полиция Саудовской Аравии задержала и допросила модель Хулуд, которая прогуливалась у древнего форта Ушайкир в коротком топе и мини-юбке, а также опубликовала видеозапись прогулки в Интернете, сообщает во вторник газета "Дейли телеграф".

В ходе допроса выяснилось, что во время прогулки девушку сопровождали мужчины-опекуны, и они не нарушили закон, который запрещает женщинам выходить из дома без сопровождения.

Дело было передано в прокуратуру, после чего будет решено, предъявят ли ей обвинения за нарушение законов морали. Если девушку признают виновной, ей грозит штраф и тюремное заключение.