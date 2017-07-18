События

23:32 18.07.2017

Полиция Саудовской Аравии задержала девушку, гулявшую по городу в короткой юбке

Полиция Саудовской Аравии задержала и допросила модель Хулуд, которая прогуливалась у древнего форта Ушайкир в коротком топе и мини-юбке, а также опубликовала видеозапись прогулки в Интернете, сообщает во вторник газета "Дейли телеграф".

В ходе допроса выяснилось, что во время прогулки девушку сопровождали мужчины-опекуны, и они не нарушили закон, который запрещает женщинам выходить из дома без сопровождения.

Дело было передано в прокуратуру, после чего будет решено, предъявят ли ей обвинения за нарушение законов морали. Если девушку признают виновной, ей грозит штраф и тюремное заключение.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики в очередной раз обстреляли жилые кварталы Авдеевки – Жебривский

Власти Луганской области решают проблемы водоснабжения территорий

Стартовала активная фаза украинско-американских учений "Си Бриз-2017"

Сержантский корпус уровня стран НАТО в ВСУ будет сформирован до 2020 года

Около 40% кандидатов прекратили участие в конкурсе на должности судей Верховного суда

ПОСЛЕДНЕЕ

Добкин сообщил, что Новинский уже внес за него 30 млн грн, остальные 20 млн будет вносить Колесников

Заявление Захарченко – свидетельство выхода РФ и ОРДЛО из Минского процесса – Фриз

В Кремле назвали слова Захарченко о Малороссии его личной инициативой и подчеркнули приверженность минским договоренностям

Порошенко в Тбилиси посетил Музей советской оккупации

Президент Украины почтил память Тараса Шевченко в Тбилиси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog352.html
РЕКЛАМА