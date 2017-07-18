Заявление Захарченко – свидетельство выхода РФ и ОРДЛО из Минского процесса – Фриз

Заявление самопровозглашенного главы т.н. "ДНР" Александра Захарченко о якобы учреждении на территории Украины "государства" с названием "Малороссия" свидетельствует о переходе ситуации на Востоке Украины в замороженный конфликт и выходе Российской Федерации и ОРДЛО из Минского переговорного процесса, считает народный депутат И.Фриз (фракция «Блок Петра Порошенко»).

"Заявление Захарченко свидетельствует о выходе России и ее марионеточных образований на Донбассе из Минского процесса… Понятно, что так называемое "ДНР", не является легитимным образованием, полностью подконтрольно и управляемо из Москвы, не имеет поддержки даже среди населения региона, поэтому такие заявления должны рассматриваться исключительно как позиция Кремля" - сказала И.Фриз агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По ее словам, это сигнал международному сообществу, что Россия не способна выполнять какие-либо обязательства.

"На мой взгляд, такой шаг свидетельствует скорее о переходе конфликта в формат приднестровского - то есть в замороженную фазу. Выбор названия, Малороссия, - наводит на мысль, что Кремль будет использовать это образование для демонстрации исторических корней конфликта, хотя это запоздалая тактика, не принесшая результатов за три года", - отметила народный депутат.

Она подчеркнула, что "решение Кремля - деструктивное для имиджа РФ, поскольку именно Россия декларативно апеллировала к необходимости выполнения Минских соглашений", - И.Фриз также считает, что "объединение ДНР и ЛНР под Донецком приведет к жесткому конфликту между "элитами" этих образований в политологическом контексте этого определения".

"Шаг Кремля дает нам все основания поднимать вопрос о подключении США к переговорам и требовании ужесточать санкции в отношении России",- подчеркнула парламентарий.

Депутат не считает, что подобные заявления могут привести к обострению ситуации на Востоке Украины. "Вряд ли это приведет к обострению на Востоке, впрочем, не исключаю, что РФ попытается продолжить расшатывать ситуацию в регионах Украины", - отметила И.Фриз.