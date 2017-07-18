Боевики в очередной раз обстреляли жилые кварталы Авдеевки – Жебривский

Боевики незаконных вооруженных формирований в очередной раз обстреляли жилые кварталы Авдеевки (Донецкая область), в результате чего, двое местных жителей получили ранения, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Жилые кварталы Авдеевки снова попали под обстрел российско-террористических группировок. Час назад один из снарядов попал в дом по улице Шевченко. Ранены двое мужчин - 1955 и 1961 гг рождения. С осколочными ранениями головы были доставлены в городскую больницу. Врачи говорят, состояние - средней степени тяжести. Предоставляют всю необходимую помощь. Как сообщают мне в военно-гражданской администрации Авдеевки, в городе до сих пор слышны взрывы - боевики бьют по позициям наших армейцев", - написал он на своей странице в Фейсбук.