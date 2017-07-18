События

13:56 18.07.2017

В "ЛНР" опровергли участие в объявленном Захарченко создании "Малороссии"

Самопровозглашенный председатель так называемого "Народного совета "ЛНР" Владимир Дегтяренко опроверг участие представителей "ЛНР" в состоявшемся в Донецке мероприятии, где самопровозглашенный глава "ДНР" Александр Захарченко заявил об учреждении государства "Малороссия".

"ЛНР не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", – приводит слова В.Дегтяренко подконтрольный боевикам "Луганскинформцентр".

Он подчеркнул, что "на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения".

"Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет", – отметил В.Дегтяренко, добавив при этом, что в "ЛНР" готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений, чего еще не произошло.

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