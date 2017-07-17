Продовольственная безопасность Великобритании оказалась под угрозой из-за Brexit

Продукты питания в Великобритании после выхода из Евросоюза (Brexit) подорожают и одновременно станут менее безопасными, поскольку правительство страны даже не задумывается о необходимости заменить общеевропейские нормы, складывавшиеся десятилетиями.

К такому выводу пришли ученые Лондонского университета, унивеситета Сассекса и университета Кардиффа, опубликовавшие исследование в понедельник, когда в Брюсселе начался очередной раунд переговоров о Brexit.

"Переговоры о Brexit должны завершиться через 20 месяцев, и такие проблемы - беспрецедентный политический провал", - считает один из авторов исследования, профессор университета Сити (часть Лондонского университета) Тим Лэнг, специализирующийся на вопросах продовольственной политики.

Эксперты отмечают, что действующее законодательство ЕС о сельском хозяйстве и рыбной отрасли требовало бы серьезных изменений, даже если бы Британия приняла решение остаться частью блока. Однако Brexit означает, что Великобритании необходимо создавать многие правила практически с нуля, что грозит существенными проблемами.

"Также существуют серьезные риски, что стандарты качества продуктов снизятся, если Великобритания откажется от правил ЕС и вместо этого заключит соглашения о свободной торговле со странами, в которых стандарты существенно слабее", - говорится в исследовании.

Ученые утверждают, что последние 50 лет продовольственная безопасность Великобритания не вызывала вопросов благодаря стабильности поставок и цен. Однако после выхода из ЕС волатильность может вернуться к пиковым уровням 1930-х годов, которые будут "беспрецедентными для развитых стран в мирное время".

В исследовании отмечается, что Великобритания импортирует 80% свежих овощей и 40% свежих фруктов, что грозит повышением цен на фоне ослабления фунта. Рост цен будет еще существеннее в случае ввода импортных пошлин и дополнительных расходов из-за задержки на таможне.