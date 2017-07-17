События

16:00 17.07.2017

Адвокат Януковича может не успеть ознакомиться с материалами дела о госизмене до 3 августа

Предоставленный экс-президенту Украины Виктору Януковичу государственный адвокат Виталий Мешечек может не успеть до 3 августа ознакомиться с материалами дела о государственной измене, которое рассматривает Оболонский районный суд Киева.

"Наверное, не успею, потому что там все-таки не 21 том, а 51 том. Я уже начал ознакомление и там очень много материалов. Поэтому до 3 августа с 51 томом я ознакомиться не смогу, не успею", - сообщил он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В.Мешечек отметил, что прокуратура говорила о 19 томах материалов дела со стороны обвинения, и суд указал, что есть еще 2 тома материалов стороны защиты. "Но там намного больше, там 51 том всего", - указал адвокат.

Он также сообщил, что еще не связывался с В.Януковичем для обсуждения вопросов его защиты в суде, но намерен это сделать.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Наблюдатели СММ ОБСЕ продолжают сталкиваться с препятствованием в передвижении на Донбассе

Подросток погиб два человека пострадали при взрыве гранаты в Одессе

Учения "Си Бриз-2017" позволяют военным стран-участниц обменяться боевым опытом, полученным в различных уголках мира

Абитуриентам разрешили подавать в вузы документы в бумажной форме

ЕС внес 16 сирийцев в санкционные списки в связи с использованием химоружия в САР

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина готова способствовать восстановлению суверенитета Молдовы над Приднестровьем – Порошенко

Порошенко поручил внедрить действие миссии EUBAM в ряде пунктов пересечения украинско-молдавской границы

Дефицит бюджета Турции в I полугодии достиг рекорда

В Запорожье из-за конфликта в трамвае мужчина выстрелил в женщину

Стихийная свалка на Киевщине "приютила" 40 т львовского мусора

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Кроссовки, кеды женские на price.ua
РЕКЛАМА