События

13:52 17.07.2017

Жебривский пожаловался Хугу на экологические угрозы и нарушения боевиками "хлебного перемирия"

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский во время встречи с первым замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александром Хугом указал на продолжающиеся нарушения боевиками "хлебного перемирия" и экологические риски.

"Рассказал, что вопреки объявленному хлебному перемирию боевики не прекращают обстреливать контролируемую Украиной территорию из запрещенного вооружения", - написал П.Жебривский на своей странице в "Фейсбуке" в понедельник.

Он также подчеркнул, что вновь акцентировал внимание представителей спецмиссии на экологических опасностях, возникающих в Донецкой области. "Обратил внимание, что украинская сторона лишена возможности мониторить и влиять на экологическую ситуацию на оккупированной территории, поэтому в данном вопросе можем рассчитывать только на поддержку международного сообщества", - добавил глава ОВГА.

Как сообщалось, группа наблюдателей СММ ОБСЕ вместе с А.Хугом осуществляют поездку по автодороге М-03 "Светлодарск-Дебальцево".

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