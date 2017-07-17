Жебривский пожаловался Хугу на экологические угрозы и нарушения боевиками "хлебного перемирия"

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский во время встречи с первым замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александром Хугом указал на продолжающиеся нарушения боевиками "хлебного перемирия" и экологические риски.

"Рассказал, что вопреки объявленному хлебному перемирию боевики не прекращают обстреливать контролируемую Украиной территорию из запрещенного вооружения", - написал П.Жебривский на своей странице в "Фейсбуке" в понедельник.

Он также подчеркнул, что вновь акцентировал внимание представителей спецмиссии на экологических опасностях, возникающих в Донецкой области. "Обратил внимание, что украинская сторона лишена возможности мониторить и влиять на экологическую ситуацию на оккупированной территории, поэтому в данном вопросе можем рассчитывать только на поддержку международного сообщества", - добавил глава ОВГА.

Как сообщалось, группа наблюдателей СММ ОБСЕ вместе с А.Хугом осуществляют поездку по автодороге М-03 "Светлодарск-Дебальцево".