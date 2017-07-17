События

12:48 17.07.2017

В Гнутово Донецкой области в поле подорвался трактор

Двое человек пострадали от подрыва трактора в поле на неизвестном взрывном устройстве в Гнутово (Донецкая обл.), сообщает в понедельник Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

"В Гнутово в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор… В настоящее время известно о двух пострадавших", - сообщает ГУ Нацполиции на своей странице в Фейсбук.

По информации полиции, инцидент произошел около 11.00 понедельника. На месте работает следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции, кинологи, взрывотехники и медики.

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