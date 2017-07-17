События

11:23 17.07.2017

Украина передала ноту в МИД Белоруссии из-за показа трейлера кинофильма "Крым"

Посольство Украины в Минске передало ноту в министерство иностранных дел Беларуси в связи с показом трейлера российского фильма "Крым" в минских кинотеатрах.

"Да, ноту передали в МИД Беларуси", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе украинской дипмиссии.

Там также проинформировали, что нота была передана в минувшую пятницу - 14 июля. В связи с этим белорусский МИД пока еще на ноту не дал ответа.

Режиссером кинофильма "Крым" является Алексей Пиманов. Премьера фильма намечена на конец сентября. "История о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года", - говорится в описании к киноленте.

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Интерфакс-Украина
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