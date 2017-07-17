События

10:18 17.07.2017

Шахтеры двух шахт ОАО "Лисичанскуголь" третьи сутки бастуют из-за долгов по зарплате

На двух шахтах ПАО "Лисичанскуголь" (Луганская обл.) третьи сутки продолжается протест горняков в связи с невыплатой заработной платы, сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины (КСПУ) Михаил Волынец.

"Уже третьи сутки под землей на шахте им.Капустина остается 31 горняк. С 16 июля на шахте "Новодружеская" во 2-ю и 3-ю смены остались под землей 21 шахтер. Администрация объединения запретила горнякам других смен спускаться в шахты. Задолженность по зарплате составила 3,5 месячного фонда.

"Лисичанскуголь" (Луганская обл.) добывает уголь энергетических марок, объединяет четыре шахты: им. Капустина, им.Мельникова, "Привольнянская" и "Новодружевская". Государству в лице профильного министерства принадлежит 100% акций "Лисичанскуголь".

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