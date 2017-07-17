События

08:54 17.07.2017

Попытки достать сотовый телефон из выгребной ямы стоили жизни трем жителям Узбекистана

В Наманганской области Узбекистана три человека погибли, отравившись газами в выгребной яме одного из частных домов, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС республики.

По ее данным жительница Янгикурганского района Наманганской области наняла двух местных жителей, чтобы достать сотовый телефон, упавший в туалете в выгребную яму. Спустившись туда один за другим, мужчин потеряли сознание и не смогли выбраться на поверхность.

Для оказания пострадавшим медицинской помощи хозяйка вызвала врача, который при спуске в яму также потерял сознание.

"В результате произошедшего двое нанятых работников умерли на месте происшествия, а врач скончался по дороге в местную больницу", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, причиной смерти людей стала асфиксия от недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе, содержащем смесь фекальных газов.

В настоящее время по факту гибели людей проводится расследование.

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