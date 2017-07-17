Сеул предложил Пхеньяну возобновить переговоры по военной линии - Минобороны

Министерство обороны Южной Кореи выступило с инициативой о возобновлении переговоров между Югом и Севером Корейского полуострова, сообщил южнокорейский замминистра обороны Су Чо Сук.

"Мы предлагаем провести переговоры с Севером 21 июля в Тхонильгак (здание на стороне КНДР в Панмунджоме, где ранее проходили переговоры - ИФ) на демаркационной линии, чтобы остановить враждебные действия, повышающие военную напряженность", - заявил он журналистам на брифинге в Сеуле в понедельник.

Это заявление последовало вслед за предложением президента страны Мун Чжэ Ина, которое тот озвучил в ходе визита в Германию.

Южнокорейские СМИ сообщали, что было также выдвинуто предложение о возобновлении контактов между организациями Красного креста Южной и Северной Корей.

Ранее переговоры между сторонами проходили в 2015 году.