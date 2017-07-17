События

07:10 17.07.2017

Американский стратегический беспилотник провел многочасовую разведку над Донбассом

Стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 в воскресенье совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, сообщили западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации.

Во время полета дальний беспилотник часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения, но не пересекал ее. Разведчик летал на высоте 16,7 тыс. метров.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей оккупированной территорией Донбасса, а также пограничными областями России.

Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, находясь на высоте 15-18 тыс. метров.

Дальний американский беспилотный летательный аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и направился в сторону Мариуполя. После выполнения задания на Донбассе он "ушел" из воздушного пространства Украины к северу от Молдовы.

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Интерфакс-Украина
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