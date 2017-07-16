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20:24 16.07.2017

Гройсман не намерен идти в президенты на следующих выборах и не видит себя на этой должности

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что не намерен идти в президенты на следующих выборах, и не видит себя на этой должности.

"Я уже говорил о том, что я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти, поэтому таких планов у меня нет", - сказал он в эфире "112 Украина" в воскресенье, отвечая на вопрос, намерен ли он баллотироваться в президенты на следующих выборах.

В.Гройсман отметил, что не видит себя президентом Украины.

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