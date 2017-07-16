Пожар в жилом доме в центре Львова ликвидирован в 17.51, сообщил агентству начальник пресс-службы главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

"Пожар локализирован в 17.02, ликвидирован в 17.51. Проводится осмотр здания" - сказал он.

В то же время пресс-служба Львовского горсовета сообщает, что во время ликвидации пожара был доставлен в больницу один из пожарных. Как указано в сообщении, он получил тепловой удар, ожогов нет. В данное время медики 8-ой городской больницы проводят обследование.

Кроме того, сотрудники Галицкой районной администрации проводят опрос жителей дома относительно потребности во временном жилье.

Как сообщалось, пожар в доме на углу проспекта Свободы и улицы Тиктора во Львове вспыхнул сегодня ориентировочно в 15.40. Площадь возгорания составила почти 200 м.кв. – горели второй и третий этажи, а также крыша здания. Для ликвидации пожара привлекли 40 пожарных и 9 единиц техники.