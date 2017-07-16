В центре Львова горит жилой дом

Жилой трехэтажный дом горит по улице Тиктора в центре Львова, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

"Пожар начался ориентировочно в 15.40. В данный момент его площадь составляет 200 м.кв", – рассказал В.Туровцев в воскресенье днем.

По его словам, в данное время горят два этажа здания. Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

В ликвидации пожара задействованы 40 сотрудников ГСЧС во Львовской области и 9 единиц техники.