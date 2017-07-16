Более 10 тыс. единиц вооружения и военной техники планируется поставить в ВСУ в текущем году

Согласно определенным Генеральным штабом Вооруженных сил Украины потребностям, в 2017 году запланировано поставить в войска более 10 тыс. единиц вооружения и военной техники, заявил заместитель министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, замглавы оборонного ведомства отметил, что предполагается также закупить новейшие и модернизированные образцы ВВТ, в том числе от государственного концерна "Укроборонпром" и других предприятий.

"Принято на вооружение 10 образцов вооружения и военной техники. Ремонтно-восстановительными подразделениями Вооруженных сил воссоздана исправность более 6,4 тыс. единиц вооружения и военной техники", - сообщил О.Шевчук.