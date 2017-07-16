События

05:41 16.07.2017

Эрдоган верит, что парламент Турции одобрит введение смертной казни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на одобрение парламентом законопроекта о введении смертной казни в стране.

"Если закон о смертной казни пройдет через парламент, я его одобрю. Верю, что он пройдет", - сказал он на митинге в Анкаре по случаю годовщины предотвращения государственного переворота.

Кроме того, в понедельник парламент Турции рассмотрит вопрос о продлении чрезвычайного положения в стране.

Перед принятием решения о продлении ЧП в парламент будет направлена рекомендация комитета национальной безопасности.

"Комитет соберется, обсудит этот вопрос, примет решение и направит рекомендацию в парламент", - сказал турецкий лидер.

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